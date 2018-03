Maltempo e strade groviera nel cervese: previsti 450mila euro di lavori urgenti

Il sale, gli spazzaneve ed il maltempo hanno messo a dura prova tutte le strade comunali del cervese. La giunta ha quindi deliberato per cercare di rimediare con rapidità alle strade danneggiate circa 450.000 per la manutenzione del forese e della costa. Sono in corso anche le procedure per l'emissione del bando per il nuovo accordo quadro sulle manutenzioni di strade e marciapiedi che sarà da 5 mln. Nel solo 2018 la giunta ha stanziato quasi 2 milioni per la manutenzione del territorio e si prevedono quindi nella seconda metà dell'anno numerosi interventi in tutto il comune. "La manutenzione delle strade, dei marciapiedi ed in generale la cura della città, sia sulla costa che nel forese - dichiara l'assessore ai Lavori Pubblici Natalino Giambi - rientra tra principali priorità della Giunta. Purtroppo il grave maltempo ha rallentato ed aggravato la situazione, ma con un po’ di pazienza entro il 2018 verranno svolti numerosi interventi in tutti i quartieri".