Intervento agli impianti di distribuzione dell’energia elettrica

Nella seduta di martedì il consiglio comunale ha espresso parere favorevole alla variante al Poc 13 relativa al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’ esercizio di impianto elettrico 15 kw (mt) in cavo aereo tipo elicord per la sostituzione di un tratto di linea aerea in conduttori nudi in località Santo Stefano. L’atto è stato approvato con 27 voti favorevoli (gruppi di maggioranza, Forza Italia, Lega nord, gruppo Misto e Ravenna in Comune) e 2 astenuti (CambieRà e La Pigna).

La delibera è stata illustrata dall’assessora all’Urbanistica, Federica Del Conte, che ha rappresentato come l’intervento rientri tra quelli finalizzati alla riqualificazione degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica, con la sostituzione, nel caso specifico, di un tratto di linea ormai obsoleto con uno nuovo, in parte attraverso percorso aereo e in parte interrato. Ha altresì evidenziato che non è pervenuta nessuna osservazione da parte dei proprietari dei terreni interessati dall’intervento, che sono stati peraltro informati.