L'escursione con la mountain bike termina con una caduta: interviene il Soccorso Alpino

Si è procurato la frattura di una mano dopo una violenta caduta con una mountain bike a pedalata assistita. E' quanto accaduto sabato mattina a Cabelli, nel comune di Brisighela, ad un 62enne di Russi. Subito è stato allertato il personale del Soccorso Alpino e Speleologico, poichè l'incidente è avvenuto lungo il sentiero 505. La squadra del Sas ha operato con cinque tecnici insieme al personale del 118. I soccorritori si sono portati a piedi sul luogo dell’incidente a circa 470 metri sul livello del mare. Constatate le generali buone

condizioni del paziente, lo hanno consegnato all’ambulanza che attendeva lungo la via transitabile qualche centinaio di metri più a valle, per essere poi trasportato in ospedale.