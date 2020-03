Dopo la vacanza restano a Lanzarote per evitare il contagio da Coronavirus: "Ma il pensiero va a casa"

Sono partiti per una vacanza, prenotata già da tempo, a inizio marzo: avevano programmato di rimanere alle isole Canarie per una settimana, ma mai si sarebbero aspettati di trovarsi in una situazione di emergenza così grave, tanto da portarli a decidere di rimanere sull'isola immersa nell'oceano Atlantico.

E' l'"avventura-disavventura" che stanno vivendo Perla, 30enne, ed Enrico, 35enne: la coppia, che abita a Cervia, il 4 marzo è salita su un volo diretto a Lanzarote insieme a Marina, la loro figlia di quasi cinque mesi, per quella che sarebbe dovuta essere una normalissima settimana di vacanza. "Dovevamo tornare a casa l'11 marzo, ma poi con la diffusione del Coronavirus tutto è cambiato - racconta la ragazza - Per una settimana siamo rimasti in un certo punto dell'isola, poi ci siamo trasferiti in una "surf house" gestita da un ragazzo italiano che conosceva Enrico. Ci è sembrata la sistemazione ideale, visto che ci dava la possibilità di rimanere per più tempo pagando anche un po' meno".

I due giovani hanno scelto subito di rimanere sull'isola, invece di fare rientro in Italia: "Abbiamo deciso di restare qui ancora prima che il nostro volo venisse soppresso - spiega Perla - perchè abbiamo pensato che, visto quello che si era scatenato in Italia, forse la soluzione più giusta era rimanere qui, avendo la possibilità di farlo. Tornare a casa avrebbe voluto dire fare il giro di mille aeroporti in Europa, perchè i voli diretti non c'erano più: diventava un po' brigoso e ci saremmo esposti inutilmente, anche perchè avevamo il rischio di portare il virus a casa e contagiare i nostri familiari, soprattutto i genitori del mio compagno. Così abbiamo deciso di prolungare la nostra vacanza. In seguito abbiamo scoperto, tramite alcuni ragazzi che erano qua e che sono riusciti a ripartire, che i voli organizzati per il rimpatrio erano tutti pienissimi. Noi comunque non ci siamo neanche posti il problema, avendo deciso di restare".

La situazione, nell'isola delle Canarie, è più serena rispetto a quella che stiamo vivendo in Italia: "In realtà fino a qualche giorno fa era sicuramente più tranquilla - continua a raccontare la giovane - Ora, da un paio di giorni, è partito anche qui l'isolamento domiciliare forzato. Sull'isola si contano 3 o 4 casi, sembravano 7 ma poi sono stati smentiti dopo ulteriori accertamenti. Ora non facendo più entrare nessuno ed essendosi Lanzarote quasi svuotata, speriamo che nel giro di una settimana-dieci giorni la situazione possa tornare alla normalità. Noi la stiamo vivendo tranquillamente: restiamo a casa, andiamo a fare la spesa ogni tanto e qualche passeggiata dove si può, siamo proprio di fronte al mare e dietro di noi c'è il deserto, e in giro non si vede quasi più nessuno".

Nonostante questo, però, il pensiero dei due vola inevitabilmente verso i propri familiari e verso gli amici rimasti a casa: "La preoccupazione più grande è sapere che i nostri cari stanno vivendo la situazione che c'è in Italia, e noi non possiamo essergli vicini - conclude Perla - Il pensiero va a casa, ma anche se fossi a Cervia non potrei raggiungere i miei genitori (che abitano a San Mauro), per cui la scelta migliore era quella di rimanere qua. L'idea è quella di tornare a inizio aprile, i primi voli dovrebbero sbloccarsi intorno al 10, a meno che la situazione di emergenza non venga prolungata. Vedremo come si evolve tutto...".