"Io mi sento...", corsi per uomini e donne contro la violenza di genere

“Psicologia urbana e creativa”, associazione di promozione culturale e sociale, organizza anche quest’anno percorsi psicoeducativi rivolti a donne, uomini e coppie, con il contributo dei piani di zona regionali del Comune. Il progetto “Io mi sento…” è finalizzato ad aumentare la consapevolezza dei sentimenti, promuovere la comunicazione empatica, prevenire la violenza psicologica e il maltrattamento di genere e si concretizza di una serie di incontri che si svolgeranno da febbraio a maggio seguendo tre diverse tematiche.

"Dinamiche di potere tra i generi"

Si tratta di corsi rivolti alle donne che desiderano acquisire autostima e consapevolezza nelle relazioni e nelle dinamiche familiari. Si terranno a: Castiglione di Ravenna nella sede della Circoscrizione, in via Vittorio Veneto 21, nei giorni 6-13-20-27 febbraio e 6-13 marzo, dalle 20,45 alle 23,15; gli incontri saranno condotti dalle psicoterapeute Giancarla Tisselli, Grazia Giannini, Stella D'Oronzo, Luana Di Cataldo. Per iscrizioni e info: cfabbri@comune.ra.it. Ravenna nella Casa delle donne in via Maggiore 120, in collaborazione con Linea Rosa; nei gironi 19-26 febbraio e 5-12-19-26 marzo dalle 20,45 alle 22,45. Condotto dalle psicoterapeute Sara Laghi, Giancarla Tisselli, Edda Plazzi. Per iscrizioni e info: slaghi.studio@gmail.com Piangipane nella sala consiliare della sede comunale in piazza XXIII giugno 1944, nei giorni 2-9-16-23-30 aprile e 7 maggio dalle 20,45 alle 22,45; condotto dalle psicoterapeute Giancarla Tisselli e Maria Luisa Amoroso. Per iscrizioni e info: biblio.piangipane@classense.ra.it; unmosaicodiidee@gmail.com Quest'ultimo corso sarà preceduto da un Laboratorio di lettura sui temi del libro di Michela Marzano “Sii bella e stai zitta” nella biblioteca di Piangipane, nei giorni 30 gennaio, 27 febbraio, 20 marzo alle 20,45; coordinato da Teodorica Angelozzi (operatrice biblioteca Piangipane) e Giancarla Tisselli (psicoterapeuta).

"I sentimenti degli uomini"

Il corso è rivolto agli uomini che desiderano conoscere e gestire le proprie emozioni, esprimere i sentimenti e migliorare le relazioni. Ravenna nella Casa del Volontariato, in via Sansovino 57; nei giorni 8-15-22 febbraio e 1-8-15 marzo dalle 20,45 alle 22,45; condotto dagli psicoterapeuti Giancarla Tisselli, Grazia Giannini, Fulvio Zanella, Marco Grazioli, Daniele Righini. Per iscrizioni e info: fulviozanella@libero.it

"I legami di coppia, sogni e bisogni"

Il corso è rivolto a donne e uomini, in coppia e non, che desiderano prendere consapevolezza dei propri bisogni e di quelli dell'altro, comunicare in modo efficace ed empatico per superare i conflitti. Ravenna nella Casa del Volontariato, in via Sansovino 57; nei giorni 21-28 marzo e 4-11-18 aprile dalle 20,45 alle 22,45; condotto dagli psicoterapeuti Marialuisa Amoroso, Edda Plazzi, Paolo Mazzone. Per iscrizioni ed info: eddaplazzi@hotmail.com.