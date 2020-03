"Io resto a casa... e non mi fermo": lezioni online di ginnastica per allenarsi in casa

In un momento nel quale è importante far sentire la propria vicinanza, rispettando le normative di contenimento contro la diffusione del Coronavirus, anche la Uisp Ravenna-Lugo ha pensato di fare la sua parte. Grazie all’intraprendenza dei suoi collaboratori, stimolati dai diversi coordinatori del comitato territoriale, è nata così l’iniziativa denominata "Iorestoacasa …e non mi fermo!". Un’idea con una doppia valenza: ricordare a tutti l’importanza del rispetto delle attuali regole che stabiliscono di limitare al massimo i momenti al di fuori delle proprie abitazioni e, allo stesso tempo, stimolare ugualmente l’attività fisica come elemento fondamentale per il benessere psico-fisico della persona.

Già da diversi giorni la Uisp Ravenna-Lugo sta diffondendo attraverso i suoi canali media video realizzati dai singoli collaboratori nelle proprie case e messi a disposizione di tutti gratuitamente. Brevi tutorial di pochi minuti nei quali gli stessi tecnici ripetono e spiegano esercizi e serie di movimenti, proprio come accadrebbe normalmente all’interno di un impianto sportivo e davanti a coloro che abitualmente seguono corsi e lezioni.

È così possibile assistere a una mini lezione concentrata, a un allenamento "fatto in casa" di fitness in tutte le sue declinazioni, oppure di ginnastica dolce per anziani, ma anche esercizi per chi è in gravidanza, oppure ginnastica posturale e tanto altro ancora. Nei prossimi giorni l’offerta dei video verrà ulteriormente incrementata in maniera tale da offrire un ventaglio di scelte sempre più ampio e con la possibilità per tanti iscritti ai corsi Uisp di rivedere, anche se a distanza, il proprio istruttore o la propria istruttrice.

Ad aderire all’iniziativa sono stati in questa prima fase gli operatori del centro Studi Danza & Fitness di Lugo, del centro Oasi Uisp Ravenna e istruttori del settore della Ginnastica dolce per anziani, ambito quest’ultimo importantissimo soprattutto in questa fase durante la quale proprio questa fascia di popolazione è invitata a uscire il meno possibile da casa, in quanto a forte rischio per le conseguenze del Coronavirus.

"Come associazione – dice Gabriele Tagliati, presidente del Comitato Uisp Ravenna-Lugo – di persone accomunate da passioni sportive, ricreative e di socialità, il nostro pensiero è stato quello di continuare ad esserci comunque, malgrado il momento difficile, raccontando le nostre attività di tutti i giorni, nella speranza di mantenere un collegamento sia con gli associati, ma anche con gli operatori, che nel quotidiano sono socialità e movimento, in quanto tutti sono attori di grande importanza per Uisp. Le location casalinghe, le attrezzature improvvisate, la mancanza di scenografie Uisp, sono frutto della spontaneità degli operatori che non hanno dovuto seguire tracce se non quello che sentivano di proporre, e sono la cosa che ci rende particolarmente orgogliosi nel pubblicarlo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I diversi tutorial già realizzati sono visibili sul canale Youtube Uisp Ravenna-Lugo e anche nell’apposita sezione creata nelle new del sito della Uisp di Ravenna-Lugo. Gli stessi video vengono inoltre rilanciati periodicamente anche sulle piattaforme social, in particolare sulla pagina Facebook Uisp Ravenna-Lugo.