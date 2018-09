Ironman 2018, modifiche alla viabilita anche nel ravennate per la gara di triathlon

Attraverso un’ordinanza il Comune di Ravenna, così come quello di Cervia, ha disposto per sabato e domenica, giornate nelle quali si svolgerà la gara sportiva di triathlon estremo Ironman, che coinvolge in parte anche il territorio del comune di Ravenna, alcune modifiche alla viabilità.

Dalle 5 alle 19 di sabato 22 settembre e dalle 10 alle 16 di domenica 23 sarà in vigore il divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto autorizzati) nelle strade e tratti di strada seguenti: via Bagnolo (tratto compreso fra l’intersezione con via Dismano e il civico 34), via Fossa (intera estensione), via Nuova, a Castiglione (intera estensione), via Matellica, tratto compreso fra l’intersezione con via Mensa e il limite del centro abitato di Matellica (lato nord), via Ariona (intera estensione), via Ponte della Vecchia (tratto compreso fra l’intersezione con via M. Morini e l’intersezione con via Bagnolo Salara), via Zattoni (tratto compreso fra l’intersezione con via Bagnolo Salara e l’intersezione con via Martiri Fantini), via Caduti (intera estensione). Infine divieto di fermata per tutti i veicoli in via Bagnolo Salara (tratto compreso fra l’intersezione con via Zattoni e il confine fra il territorio comunale di Ravenna e il territorio comunale di Cervia).