Speciale Ironman: dove vedere la gara, come arrivare e dove parcheggiare

Cervia ospiterà per la terza volta l’Ironman, la gara sportiva di triathlon più estrema. Circa 3000 atleti da 98 nazioni del mondo arriveranno in città per sostenere in un’unica giornata, sabato 21 settembre, 3 prove: nuoto (3,8 km), bicicletta (180 km) e corsa (42,2 km). La gara di nuoto e la maratona si svolgeranno a Cervia, mentre la frazione dedicata alla bici prevede 2 giri di 90 km, che si estendono oltre che a Cervia, nei territori di Ravenna, Forlì, Cesena, Bertinoro e Forlimpopoli. Nella settimana dell’evento si svolgeranno anche altre gare: giovedì 19 settembre NightRun, podistica non competitiva aperta a tutti, che si svolgerà a Cervia; venerdì 20 settembre Ironkids nel pomeriggio: nuoto e corsa per i giovanissimi di età compresa tra i 5 e i 15 anni; domenica 22 settembre le gare raddoppiano, con la Triathlon 5i50 e la 70.3, con le stesse prove dell’Ironman, ma su percorsi più brevi, per le quali arriveranno nel complesso altri 3000 atleti.

Dove seguire la gara

-Ironman Village: Lungomare Deledda da Viale Milazzo a Via Modena

-Spiaggia libera Cervia: partenza gara nuoto

-Lungomare Deledda da Viale Milazzo a Viale De Amicis: zona cambio nuoto, bici, corsa

-Finish Line: sulla spiaggia tra il bagno 182 (Fantini Club) e il bagno 188 (Club Hotel Dante Cervia), arrivo previsto dalle 15:00 a 00:20, grande festa con animazione, djset, domenica 22 settembre alle ore 22:00 gran finale, con i fuochi d'artificio

Come arrivare

-La SS16 Adriatica è completamente libera e transitabile, se arrivi da Ravenna o Rimini

-La Via Dismano è completamente libera e transitabile, se arrivi da Cesena o Forlì

-La Via Emilia è completamente libera e transitabile, per spostarti tra Cesena e Forlì

-La stazione ferroviaria è vicina all'Ironman Village (circa 10 minuti a piedi)

Modifiche alla viabilità

Per permettere lo svolgimento delle gare, si prevedono importanti modifiche alla viabilità in tutto il territorio coinvolto, con chiusure totali al traffico veicolare nelle giornate di sabato e di domenica. Per informare i cittadini e gli operatori economici delle zone coinvolte sulle novità di quest’anno e, affinché facciano attenzione agli spostamenti e si organizzino nei giorni precedenti, sono organizzati incontri per approfondire le problematiche.

- Chiusura totale al traffico dalle 6 alle 19 di sabato 21 settembre e dalle 10 alle 18 di domenica 22 settembre: Via Bollana (SP71 bis) da Via del Confine alla SS16, Cervese (SP254) da Casemurate a SS16, Via Beneficio II Tronco, Via Cervara

- Chiusura totale al traffico della E45 da Ravenna a Cesena Sud, sabato 21/09 dalle 05:00 alle 19:30 e domenica 22/09 dalle 09:30 alle 18:30

-Per raggiungere Castiglione di Cervia utilizza Via Ragazzena

-Per raggiungere Castiglione di Ravenna utilizza Via Camillo Torres

-Per Villa Inferno o Sant'Andrea utilizza le apposite navette oppure il passaggio predisposto all'interno dell'aeroporto militare (info 0544979196)

-La Circonvallazione Sacchetti lato Carabinieri, Via Caduti per la Libertà, Via Pinarella, Via G. Di Vitttorio, Viale Milano e tutte le strade comprese tra queste e la ferrovia saranno percorribili.

A Villa Inferno e Sant'Andrea

Nello specifico, nella frazione di Villa Inferno e Sant’Andrea, è prevista la chiusura totale al traffico con divieto di sosta con rimozione forzata in alcune vie strategiche (Bollana, Beneficio II Tronco e Cervara) nelle giornate di sabato 21 settembre (dalle 6.00 alle 19.00) e di domenica 22 settembre 2019 (dalle 10.00 alle 18.00). Per limitare gli inevitabili disagi ai cittadini, sono state attivate modifiche alla viabilità e servizi di trasporto:

- Per chi vive in via Cervara, via Pio la Torre, nel tratto di via Beneficio II Tronco verso le saline e vie limitrofe: le auto andranno lasciate in via Pio La Torre e via Cervara dove non passa il percorso di gara, oltre che in alcuni parcheggi messi a disposizione dai privati. Per uscire dalla frazione i residenti dovranno, a passo d’uomo, percorrere la ciclabile e immettersi in via Beneficio I Tronco per poi dirigersi verso via Veneziana e da lì in via Confine. Per poter tornare a Villa Inferno, i residenti, muniti di apposito pass, potranno percorrere (a 30 km/h) una strada all’interno dell’aeroporto militare di Pisignano, utilizzando un’entrata secondaria, grazie alla grande disponibilità dell’Aeronautica militare che ha accolto la richiesta dell’Amministrazione comunale. Dall’aeroporto si arriva in via Cervara dove si consiglia di lasciare le auto.

- Per chi vive a Sant’Andrea, nel tratto di via Beneficio II Tronco verso via Bollana, via Bollana e vie limitrofe: le auto andranno lasciate nel parcheggio dell’area artigianale di Montaletto, in via del Lavoro. Da lì una navetta porterà in via Sirena, dove sarà possibile raggiungere la propria casa a piedi. La navetta effettuerà il servizio nel seguente orario: venerdì 20 settembre dalle ore 19.00 alle ore 20.00; sabato 21 dalle 6.30 alle 19.00; domenica 22 dalle 11 alle 18. Chi vive a Sant’Andrea dovrà raggiungere il punto di attraversamento pedonale e, previa attivazione del volontario presente, attraversare la strada. Anche nel borgo di Sant’Andrea sarà attivo un servizio navetta, che in questo caso seguirà l’orario sabato 21 settembre dalle 6.30 alle 19.00 e domenica dalle 11 alle 18. Tutte le info, le modifiche alla viabilità e i percorsi alternativi sul sito del Comune di Cervia.

Parcheggi e divieti

- Dalle 20 di venerdì 20 settembre alle 24 di domenica 22 tutti i parcheggi a pagamento saranno gratuiti

- Tutti i parcheggi della città sono liberi e raggiungibili (tranne quello in fondo a Viale Forlì a Milano Marittima)

- Divieto di sosta: in tutte le zone di gara e ove indicato dalla segnaletica la sosta è vietata con zona rimozione

- A piedi o in bicicletta: puoi raggiungere le zone gara a piedi o in bicicletta rispettando le indicazioni del personale volontario addetto alla gara e attraversando nei punti indicati

Scuole chiuse

Tutte le scuole del Comune di Cerva di ogni ordine e grado saranno chiuse sabato 21 settembre. L’orario di sospensione della circolazione di sabato 21 coincide con l'orario dell'ingresso e dell'uscita dalle scuole. Inoltre il servizio di trasporto scolastico non potrà essere assicurato e la sospensione della circolazione veicolare comporterà rilevanti limitazioni anche sul trasporto pubblico locale. La chiusura del traffico di alcune strade impedisce il sicuro accesso alle scuole da parte degli alunni, loro accompagnatori e del personale delle scuole. Pertanto al fine di tutelare l'incolumità pubblica e considerata l'eccezionalità dell'evento, si è reso necessario disporre la chiusura straordinaria dei nidi d'infanzia e scuole dell'infanzia, pubblici e privati e delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale nel giorno di sabato 21 settembre.

Attraverso un’ordinanza, poi, il Comune di Ravenna ha disposto per sabato la chiusura straordinaria delle scuole elementare Burioli di Savio di Ravenna e media Zignani di Castiglione di Ravenna, che fanno parte dell’istituto comprensivo intercomunale 1 Ravenna – Cervia. Anche il territorio di Ravenna è infatti in parte interessato dalla gara, che prevede modifiche alla circolazione che coinvolgono molte delle famiglie degli studenti frequentanti le due scuole, essendo diverse residenti nel territorio del comune di Cervia.

Servizi di emergenza

- L'ospedale San Giorgio di Cervia è regolarmente aperto e raggiungibile

- Tutti i mezzi di soccorso possono transitare ovunque compreso il percorso di gara (sono attivabili dai normali numeri di emergenza)

- Il Centro Operativo Ironman risponde sabato con orario continuato dalle 8 alle 18 e domenica dalle 11 alle 16 per tutte le informazioni e segnalazioni al numero 0544979196.