Ironman a Cervia, come cambia la viabilità: serie di incontri per cittadini e commercianti

Cervia ospiterà per la seconda volta in Italia l’Ironman, la gara sportiva di triathlon più estrema. Oltre 2700 atleti da tutto il mondo arriveranno in città per sostenere in un’unica giornata, sabato 22 settembre, 3 prove: nuoto (3,8 chilometri), bicicletta (180 chilometri), corsa (42,2 chilometri). La gara di nuoto e la maratona si svolgeranno a Cervia, mentre la frazione dedicata alla bici prevede 2 giri di 90 Km, che si estendono oltre che a Cervia, nei territori di Ravenna, Forlì, Cesena, Bertinoro e Forlimpopoli.

Nella settimana dell’evento si svolgeranno anche altre gare: giovedì 20 settembre NightRun, podistica non competitiva aperta a tutti, che si svolgerà a Cervia; venerdì 21 settembre Ironkids nel pomeriggio nuoto e corsa per i giovanissimi di età compresa tra i 5 ed i 15 anni; domenica 24 settembre Triathlon 5i50 nel pomeriggio, con le stesse prove dell’Ironman, ma su percorsi più brevi, per la quale arriveranno altri 1000 atleti. Per permettere lo svolgimento delle gare, si prevedono importanti modifiche alla viabilità in tutto il territorio coinvolto, con chiusure totali al traffico veicolare nelle giornate di sabato e di domenica. Per informare i cittadini e gli operatori economici delle zone coinvolte sulle novità di quest’anno e, affinché facciano attenzione agli spostamenti e si organizzino nei giorni precedenti, sono organizzati incontri per approfondire le problematiche.

Questo il calendario degli incontri: lunedì 10 settembre alle 14 al Bagno Club Milano viale Spalato Milano Marittima; martedì 11 settembre alle 20.30 a Villa Inferno nella sede del quartiere via Beneficio II Tronco, 12; e giovedì 13 settembre alle 20.30 nella Sala Consiglio del Comune (Piazza Garibaldi, 1). Nelle zone coinvolte vengono distribuiti volantini per informare degli incontri, dare notizie dell’evento e per dare consigli utili ai residenti e operatori di organizzarsi nei giorni precedenti alle gare. Tutte le info su Ironman: www.comunecervia.it