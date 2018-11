Istruzione, tempo di open day per i futuri scolaretti

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini, la scuola per l’infanzia Asilo Azzaroli di Sant’Agata sul Santerno ha organizzato il primo dei due open day che interesseranno l’istituto paritario in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020. L’apertura straordinaria, in programma giovedì 22 novembre dalle 16.30 alle 18, si rivolge in modo particolare ai genitori dei bimbi nati nel 2016 e entro il 30 aprile 2017 (anticipi) che sono interessati a conoscere gli spazi, i servizi e il personale della scuola. L’istituto paritario per l’infanzia Asilo Azzaroli di Sant’Agata sul Santerno è l’unica scuola per l’infanzia del comune basso romagnolo. Al momento è frequentata da 78 bambini divisi in tre sezioni omogenee: piccoli, mezzani e grandi. Da quest’anno l’istituto, che è attivo sul territorio da oltre 90 anni, è gestito congiuntamente dal consorzio Solco di Ravenna, tramite la cooperativa Progetto Crescita, e dalla Fondazione Asilo Azzaroli. Il prossimo open day si svolgerà sabato 12 gennaio dalle 16 alle 18.

Per orientare e far conoscere la propria realtà, anche la scuola Maria Ausiliatrice di Lugo, gestita dal consorzio Solco e dalla cooperativa Progetto Crescita, è pronta ad accogliere le famiglie in tre diverse giornate di open day: sabato 24 novembre dalle 9.30 alle 10.45 e dalle 10.45 alle 12, giovedì 13 dicembre dalle 18.30 alle 20 e sabato 12 gennaio dalle 15.30 alle 16.45 e dalle 16.45 alle 18. "La nostra è una scuola paritaria di espressione Salesiana e il motto che ci guida è “l’educazione è cosa del cuore” - racconta la direttrice Cinzia Arrigoni -. Durante gli open day tutto il personale docente sarà a disposizione per illustrare la nostra offerta formativa, educativa e didattica e far visitare gli spazi del nostro istituto. Negli ultimi anni abbiamo intrapreso un percorso che presto ci porterà a poterci definire Scuola Bilingue. Nel nostro piano formativo, infatti, l’insegnamento della lingua inglese trova ampio spazio non solo nelle ore deputate e nelle 2 ore di CLIL (Content and Language Integrated Learning), ma anche durante le altre materie e nell’organizzazione di laboratori esperienziali in lingua. Oltre all’inglese nel nostro istituto è data alta importanza anche all’informatica e all’innovazione. Lo scorso anno abbiamo inaugurato la nuova aula di informatica con strumenti moderni che ci permettono un alto livello di insegnamento". All’interno dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Lugo vi sono una Sezione Primavera (bambini dai 12 ai 36 mesi), una Scuola dell’Infanzia e una Scuola Primaria. La Scuola Paritaria si trova a Lugo in via Camillo Torres n.35.