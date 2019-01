Istruzione, ultimi open day nelle scuole gestite dal Solco

Sono in programma per sabato 12 gennaio gli ultimi open day degli istituti gestiti dal consorzio Solco nel cuore della Bassa Romagna. La scuola paritaria cattolica Maria Ausiliatrice di Lugo e la scuola per l’infanzia Asilo Azzaroli di Sant’Agata sul Santerno si preparano infatti ad aprire le porte alle famiglie in vista delle iscrizioni all’anno scolastico 2019/2020.

Scuola Maria Ausiliatrice Lugo

Per orientare e far conoscere la propria realtà la scuola Maria Ausiliatrice di Lugo, gestita dal consorzio Solco e dalla cooperativa Progetto Crescita, è pronta ad accogliere le famiglie in due turni: dalle 15.30 alle 16.45 e poi ancora dalle 16.45 alle 18. Gli insegnanti della scuola paritaria cattolica saranno a disposizione per illustrare l'offerta formativa, educativa e didattica e per far vistare gli spazi dell'istituto. All'interno dell'Istituto Maria Ausiliatrice di Lugo vi sono una Sezione Primavera (bambini dai 12 ai 36 mesi), una Scuola dell'Infanzia e una Scuola Primaria. La Scuola Paritaria si trova a Lugo in via Camillo Torres n. 35.

Asilo Azzaroli Sant’Agata sul Santerno

L'istituto paritario per l'infanzia Asilo Azzaroli di Sant'Agata sul Santerno è l'unica scuola per l'infanzia del comune basso romagnolo. Al momento è frequentata da 78 bambini divisi in tre sezioni omogenee: piccoli, mezzani e grandi. L'apertura straordinaria, in programma dalle 16 alle 18, si rivolge in modo particolare ai genitori dei nati nel 2016 e entro il 30 aprile 2017 (anticipi) che sono interessati a conoscere gli spazi, i servizi e il personale della scuola.