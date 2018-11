Istruzione, un forum di orientamento per i ragazzi delle scuole medie

Sabato 17 novembre l’auditorium dell’istituto “Sacro Cuore” di Lugo, in via Emaldi 82, ospita dalle 15 alle 18 il forum di orientamento per gli studenti delle classi terze delle scuole medie del territorio della Bassa Romagna, con lo scopo di aiutarli nella scelta delle scuole superiori.

In questa occasione ogni scuola superiore allestirà un punto informativo per incontrare le famiglie e gli studenti e rispondere alle loro richieste. Saranno presenti il Liceo di Lugo, il Polo tecnico professionale di Lugo, il Liceo artistico “Ballardini” di Faenza, gli istituti professionali “Strocchi”, “Persolino” e “Foscolo” di Faenza, il Liceo artistico “Nervi - Severini” di Ravenna, l’Istituto tecnico aeronautico di Forlì e l’Istituto alberghiero di Riolo Terme.