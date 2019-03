Italia's got talent, la voce di Lorenzo Tronconi nella top ten del 2019

Il pubblico non ha avuto dubbi nell’indicare in Antonio Sorgentone il vincitore di Italia’s Got Talent 2019 che, con la sua esibizione musicale infuocata, ha convinto tutto facendo trionfare anche Mara Maionchi che, sin dalla prima audizione, non aveva avuto dubbi sul suo talento mandandolo direttamente in finale attraverso il Golden Buzzer. Una vittoria meritata quella di Antonio Sorgentone che sta ricevendo una marea di complimenti sui social. Non è invece riuscito a salire sul podio Lorenzo Tronconi, 15 anni di Russi e una voce potente, che aveva esordito alle audizioni arrivando fino alla finale con un'interpretazione da brividi di "True Colors di Cindy Lauper. Dopo l'esibizione Lorenzo era emozionatissimo, anche se meno impacciato della prima esibizione e più sicuro di sè, sicuramente nell'interpretazione impeccabile del brano. Lo scorso gennaio, la sua interpretazione di "Rise Up" al pianoforte si è rivelata spettacolare e il messaggio che è arrivato è forte e chiaro: credere sempre in sé stessi. Già alla sua prima comparsa sul palco di Igt, Lorenzo aveva ricevuto quattro "sì" dai giudici Claudio Bisio, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Nell'ultima puntata del talent show, il romagnolo era tra i favoriti. Non sappiamo dire quali siano stato l’ordine di preferenza dei giudici ma, sicuramente, il 15enne ha commosso sua madre con la sua canzone. Avrà tempo di farsi notare ancora vista la giovane età.