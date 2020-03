'Itinerari danteschi a Ravenna': in un documentario tutti i luoghi vissuti dal Sommo Poeta - VIDEO

"Itinerari danteschi a Ravenna. Antichi luoghi, nuove emozioni" è un video documentario dal respiro internazionale scritto e diretto da Giacomo Banchelli e Vitaliana Pantini, che si pone come una breve visita guidata di circa 20 minuti che - attraverso una sequenza di undici capitoli, raccontando di Dante Alighieri a Ravenna - conduce ai luoghi storici vissuti forse dal Poeta o citati nella Divina Commedia.

Nel susseguirsi delle immagini si può godere inoltre di una visione complessiva del centro storico, dei monumenti Unesco e della Pineta di Classe (la Pineta di Dante), presentando quindi un territorio ricco di bellezze culturali e artistiche da scoprire. Visibili anche i bellissimi otto monumenti Unesco, durante il soggiorno di Dante a Ravenna già esistenti, con gli splendidi mosaici da lui ammirati e che hanno probabilmente ispirato tanti versi nella sua grande opera: le basiliche di San Vitale, Sant’Apollinare in Classe, Sant’Apollinare Nuovo, i battisteri Neoniano e degli Ariani, il Mausoleo di Galla Placidia e quello di Teodorico. Non manca una breve sosta alla prestigiosa Collezione dei 21 mosaici moderni a soggetto dantesco “Inferno e Paradiso” esposti al Museo Tamo.

Per questo documentario è stato costruito da Nicola Strocchi il sito www.danteinravenna.com attraverso il quale - a partire da venerdì 6 marzo - sarà possibile vedere i trailer in italiano e in inglese e si potrà acquistare (e/o noleggiare per 24 ore) la versione intera in italiano e in inglese (20 minuti). Il progetto, che gode del patrocinio del Comune di Ravenna, mira a raggiungere informare di questa opportunità tutte le associazioni dantesche in Italia, in Europa e nel mondo soprattutto attraverso una promozione email o comunque canali multimediali. E’ un omaggio alla figura del Sommo Poeta, che il regista videomaker riminese Giacomo Banchelli e l’artista ravennate Vitaliana Pantini hanno pensato e realizzato, non solo in previsione all’anniversario dei 700 anni della morte di Dante, ma anche per la diffusione dell’importanza storica e dei siti unici e indimenticabili di Ravenna.

I Capitoli

- La Tomba di Dante

- Il Quadrarco di Braccioforte

- La Basilica di San Francesco

- Gli Antichi Chiostri Francescani, il Museo Dantesco, il Centro Dantesco

- La vicenda delle ossa

- La Biblioteca Classense

- Gli Affreschi di Santa Chiara

- La Basilica di Santa Maria in Porto

- Le Case

- La Pineta di Classe

- La Divina Commedia e i Mosaici