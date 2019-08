Gli amici ciclisti sfilano in corteo per l'ultimo saluto a Ivo Montanari

E' stata fissata la data per l'ultimo saluto a Ivo Montanari, il ciclista 72enne che sabato pomeriggio è stato trovato privo di vita ai margini della pista ciclabile che unisce Ravenna a Punta Marina. Amici e parenti potranno salutare l'uomo mercoledì dalle 7.30 quando la salma sarà esposta in camera mortuaria, mentre alle 14.30 il corteo partirà dalla stessa camera mortuaria verso il forno crematorio, dove si svolgerà una benedizione. Ivo sarà accompagnato dai suoi amici ciclisti fino alla fine del percorso. Il gruppo Facebook 'La sentinella ravennate', nel quale Ivo era molto attivo, parteciperà ai funerali con una corona di fiori "collettiva": chi vorrà unirsi agli amministratori potrà farlo lasciando un'offerta libera al negozio di fiori 'Family Flower's' di via Panfilia.

Il ricordo degli amici

In tanti hanno voluto salutare Ivo sui social con messaggi toccanti e commoventi. "Oggi Lido Adriano perde una gran bella persona - lo ricorda l'amica Mari - Ivo era una persona fantastica, dove c'era lui c'era gioia, voglia di vivere, allegria. Amava la natura, la buona cucina, lo sport, i viaggi. Abbiamo perso una bella persona". "Di persone gentili, umili, buone come te il mondo ha bisogno - lo saluta lo chef ravennate Nuccio Brancato - Sei andato via così, improvvisamente, chissà dove e in quale altra dimensione, dove sicuramente porterai il tuo sorriso e la tua positività! Solo l'altra sera ci siamo visti e ci siamo detti di rivederci presto per andare sott'acqua insieme a fare le ostriche. Mi mancherai tantissimo amico!". "Sei stato un amico in tutto e per tutto - aggiunge il 'menestrello' ravennate Werther Bartoletti - Non ti dimenticherò mai, voglio ricordarti così spensierato col tuo sorriso". "Quando ho appreso la notizia mi è caduto il mondo addosso - commenta Elisa Frontini, fondatrice del gruppo Facebook 'La sentinella ravennate' - Proprio tu, tu che mi hai sempre sostenuto nonostante la mia voglia di mollare tutto. Mi dicevi sempre di quanto fosse importante ciò che facevo per i cittadini, mi chiamavi e mi davi forza".

L'incidente

La segnalazione, intorno alle 15 di sabato, è partita da alcuni passanti, che hanno indicato un ciclista riverso a terra. Sul posto si sono portati i soccorritori del 118, che tuttavia non hanno potuto far altro che constatare il decesso e avvisare le forze dell’ordine. Indagini scrupolose sono state eseguite dalla Polizia Scientifica, che tuttavia sembrano escludere l’azione di terze persone o altri veicoli. L’uomo, vestito in tenuta ciclistica e vicino a una mountain bike, probabilmente è stato stroncato da un malore oppure da una rovinosa caduta autonoma mentre percorreva la pista ciclo-pedonale, forse causata dallo stesso malore. Sul posto anche i Carabinieri.