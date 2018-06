Da 18 anni in sella alla bici per compiere il giro del mondo con tre euro al giorno: "Ma l'Italia è il paese migliore"

Ha compiuto da poco 81 anni, 18 dei quali li ha trascorsi in sella alla sua bicicletta per esplorare il mondo e "fare qualcosa che nessuno mai aveva fatto": Janus River è partito il primo gennaio del 2000 dalle Canarie, ha già visitato più di 154 paesi e percorso oltre 400mila chilometri. Il suo obiettivo è quello di completare il giro del mondo con soli tre euro al giorno, terminandolo a Pechino nel 2028. Quando cioè avrà 91 anni, e "a quel punto saprò di essere riuscito nell’impresa, ma non mi fermerò: se sopravviverò, e sarò ancora in salute, mi sposterò in Oceania e farò il giro delle isole. Morirò in bicicletta, anche se non mi è dato sapere esattamente dove".

Quella di Janus, che sabato e domenica transiterà per Ravenna, è un’impresa di cui si è già parlato in tutto il mondo. Ma l’Italia resta il suo preferito: "Qui si vive bene, si mangia bene, le persone sono davvero ospitali e disponibili e il paesaggio è bellissimo. Non a caso ci sono tornato due volte nel corso del mio giro, e ci tornerò ancora prima di finire". L'idea di girare il mondo in bicicletta è nata nel 1999: "Abitavo a Fregene ed era un periodo in cui si diceva che nel 2000 sarebbe arrivata la fine del mondo - spiega Janus - Decisi che non sarei morto a Roma. Il 30 dicembre lessi sul giornale un articolo su un ragazzo che aveva fatto il giro dell’Europa in bicicletta. Questa cosa mi colpì molto, così decisi che avrei fatto il giro del mondo. Il giorno dopo ho trovato la bici e il 31 dicembre mi sono imbarcato da Civitavecchia diretto alle Canarie, senza dire niente a nessuno".

Da allora Janus non si è più fermato, macinando un chilometro dopo l’altro ("massimo 15 al giorno con frequenti pause per riposare: sono anziano e non ho assolutamente fretta"), visitando grandi città e piccoli paesi. "Prima di arrivare in un posto cerco una struttura che mi ospiti a titolo gratuito. Anche se preferisco dormire all'aperto: solitamente la colazione e il pranzo mi vengono offerti da chi mi conosce o riconosce, e a cena mangio solo un po’ di frutta, che riesco a comprare con i tre euro che ho a disposizione"

Nato in Siberia da padre polacco e madre russa, a 28 anni Janus si è recato in Egitto per turismo e non ha più potuto rientrare in patria. Lì ha frequentato l’Università e nel 1978 si è trasferito in Italia trovando lavoro nel settore dello spettacolo e del calcio. A Fregene a fine 1999 la decisione di girare il mondo in un modo che nessuno aveva ancora fatto. La sua intenzione è quella di girare tutta l’Italia per circa due anni e mezzo e poi, nel 2019, una nave lo porterà in Venezuela, Sud America e da lì partenza per l’Australia per poi chiudere in Cina. È la persona più anziana al mondo a compiere questa impresa, parla bene una ventina di lingue e vanta il primato di "non aver mai forato".