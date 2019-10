Job Around The Sport: assegnata un’altra borsa di studio

Venerdì l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Commerciale Ginanni ha ospitato la cerimonia di consegna della borsa di studio per l’anno scolastico 2018/19 allo studente più meritevole. L’assegnazione di questo riconoscimento rientra nel progetto “Job Around The Sport” che coinvolge l’Istituto Ginanni (indirizzo Sport Manager) ed il Liceo Scientifico Oriani (indirizzo Sportivo). La borsa di studio, offerta dall’azienda Ottima Scuola, è stata consegnata all’alunna Chiara Baroncelli frequentante la classe quarta dell’indirizzo Sport Manager, premiata per i meriti sportivi e l’eccellenza raggiunta in ambito scolastico.



In un’aula Magna gremita ha per primo preso la parola il dirigente scolastico Domenico Guarracino che ha indicato la condotta della premiata come esempio da seguire. Il professor Gabriele Proietti ha sottolineato come la borsa di studio sia legata alla crescita ed alla maturazione, al saper ottimizzare le proprie energie per finalizzare i risultati, il saper mettere insieme due carriere: quella scolastica e quella sportiva. Presenti alla cerimonia a rappresentare l’Azienda Ottima il responsabile della comunicazione Marcello Brunetti ed il responsabile di Ottima Scuola Antonio Polito che hanno brevemente illustrato i corsi ed in generale la formazione curata dall’Azienda ravennate. Infine la premiata Baroncelli ha testimoniato come una vita da sportiva che affronta tutti i giorni due ore di allenamento sia conciliabile con una rendita scolastica eccellente.