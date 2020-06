'Job around the sport': borse di studio agli "studenti-sportivi"

Si è concluso venerdì, con la consegna delle borse di studio, il quarto anno del progetto “Job Around The Sport” che vede protagonisti gli studenti dell’indirizzo sportivo del Liceo Scientifico Oriani. Premiati per l’anno 2019/2020 cinque studenti, uno per ogni classe dell’indirizzo, scelti sia per meriti sportivi che scolastici: Allegri Lorenzo (classe 1^), Deriu Antonella (classe 2^), Forlivesi Beatrice (classe 3^), Longo Marco (Classe 4^) e Vasi Francesca (Classe 5^). Le borse di studio sono state offerte da Sporty che ha donato ai ragazzi un buono del valore di 100 euro.

Alla premiazione, svolta in videoconferenza, il preside Gianluca Dradi ha ricordato come l’anno scolastico appena concluso è stato un anno particolare. "Un anno dove l’improvviso isolamento imposto dal lockdown ha sconvolto il modo di fare scuola richiedendo una veloce riorganizzazione e la ‘cerimonia virtuale’ di venerdì è la testimonianza di come l’impegno degli insegnanti e degli studenti abbia saputo reagire all’emergenza".

Alla premiazione hanno partecipato anche i professori Trenta, Leoni, Ricco e alle loro congratulazioni ai cinque studenti premiati si aggiungono i complimenti di tutto lo staff del progetto ‘Job Around The Sport’ a partire da Alma Sport Service che lo coordina, alle società sportive che collaborano e alle aziende che lo sostengono: Ottima, Ferrari, Vittoria Assicurazioni di Claudio Baldini, ReTra, Consar e Sporty.