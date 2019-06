'Job around the sport': consegnate le borse di studio agli 'studenti-sportivi'

Si è concluso venerdì, con la consegna delle borse di studio, il terzo anno del progetto “Job Around The Sport” che vede protagonisti gli studenti dell’indirizzo sportivo del Liceo Scientifico Oriani. Premiati per l’anno 2018/2019 cinque studenti, uno per ogni classe dell’indirizzo, scelti sia per meriti sportivi che scolastici: Mattia Giorgio (classe 1^), Ceci Asia (classe 2^), Mazzini Alice (classe 3^), Magrini Carolina (Classe 4^) e Rossi Eleonora (Classe 5^). Le borse di studio sono state offerte da Sporty che ha donato ai ragazzi un buono del valore di 100 euro.

Alla premiazione la Vice Preside Marta Chiocci ha sottolineato la valenza che l'indirizzo sportivo ha assunto in questi anni, ringraziando il Dirigente Gianluca Dradi e la Professoressa Monica Trenta che cinque anni fa diedero il via alla prima classe dell'indirizzo sportivo. A dimostrazione del sostegno da parte del Comune a questo progetto, era presente l’Assessore allo Sport Roberto Fagnani che con il suo intervento, complimentandosi con i ragazzi premiati, ha evidenziato come il fattore sport sia legato al mondo del lavoro non solo per le competenze ma anche per i valori: “Chi ha lo sport nel cuore è abituato al sacrificio, lo sportivo è abituato ad avere degli obiettivi ed ha ben presente cosa sia la responsabilità! Qualità che un datore di lavoro apprezza: ecco perché la pratica di una disciplina sportiva dovrebbe essere inserita nel curriculum”.