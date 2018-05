Sigilli al kebab in centro: attività chiusa per due settimane

Il kebab "Cous cous" di via Beatrice Alighieri è stato chiuso su disposizione del Questore di Ravenna. I motivi della chiusura risiederebbero, secondo gli inquirenti, nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, che sarebbe venuta meno più volte di recente, tanto da indurre il Questore ad applicare, nei confronti del titolare della licenza, la legge n.48/2017 sulla “Sicurezza Urbana” che consente all’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di sospendere la licenza ai sensi dell’art.100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza anche agli esercizi commerciali che non osservano in maniera reiterata le prescrizioni imposte dai Comuni. La licenza del locale è sospesa per i prossimi 15 giorni.