'Effetto Corinaldo', dopo la tragedia la discoteca rinvia il concerto del rapper

Dopo la strage alla discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, in questi giorni locali e discoteche del ravennate stanno rafforzando i controlli e le misure di sicurezza. Tra questi c'è anche il Kojack di Porto Fuori che ha rinviato a data da destinarsi il concerto del rapper Capo Plaza, in programma per domenica 23 dicembre, di comune accordo con l'artista e il suo entourage. L’evento di Natale si svolgerà comunque regolarmente, sarà possibile utilizzare la prevendita godendo di una consumazione in più oppure richiederne il rimborso.