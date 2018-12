L'accoglienza turistica di Riolo Terme "fa scuola" fino a Cuba

Nei giorni scorsi la cooperativa Atlantide ha avuto l’onore di conoscere e ospitare alla Rocca di Riolo Terme Milagros Aguiar, Direttrice del Centro Visite del Visitante de L’Avana, in occasione della sua visita in Italia sul tema “Viaggio tra Cuba e l’Italia nei servizi innovativi di informazione e accoglienza turistica”. L’interesse della Direttrice cubana è infatti quello di acquisire spunti e modelli organizzativi replicabili anche oltreoceano, in particolare nel suo Centro de L’Avana, nell’ambito delle buone pratiche del turismo sociale, scolastico e sostenibile. Ad accoglierla alla Rocca di Riolo insieme a Federica Malavolti, Responsabile della struttura, e a Massimo Gottifredi, Presidente di Atlantide, anche Maurizio Davolio, Presidente di Aitr (Associazione Italiana Turismo Responsabile), soggetto promotore e partner dell’iniziativa, e Ivan Cortez, Responsabile dell’organizzazione.

All’interno della Rocca la Direttrice Aguiar è stata accompagnata in visita guidata, che le ha permesso di cogliere particolari storici e medievali importanti per la scoperta del luogo e al tempo stesso di vivere le modalità di accoglienza e fruizione pubblica. Il viaggio è proseguito con la sperimentazione degli strumenti multimediali del percorso museale, importanti per approfondire l’osservazione del territorio dell’entroterra faentino e il Parco della Vena del Gesso, e con una presentazione della geologia del luogo e della vicina Grotta del Re Tiberio, suggestiva realtà visitabile e spesso abbinata alla visita della Rocca. In ultimo, per completare il quadro turistico della struttura, sono stati presentati i dati di partecipazione dei visitatori negli anni e raccontati i progetti e le idee di sviluppo turistico futuro.