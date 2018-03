L'acqua si colora di rosso sotto l'occhio dei passanti nella Pineta

Da qualche giorno nella pineta di Marina Romea si verifica una situazione singolare: in un fosso dietro al parco per bambini, infatti, l'acqua è diventata rossa e maleodorante, secondo quanto segnalato da alcuni passanti e poi rilevato dai Carabinieri forestali. "E' una situazione che a volte viene segnalata anche in altre pinete - spiega Luigi Vicari, direttore di Arpae Ravenna - L'acqua viene drenata dalla falda e, a causa della presenza di ferro, manganese e altri composti che a contatto con l'aria si ossidano, assume un colore rossastro. Si tratta di acqua ferma e stagnante, quindi è normale che possa emettere un odore sgradevole. I Carabinieri forestali non hanno ritenuto necessario, dopo il controllo, procedere con azioni ulteriori. La stessa cosa è capitata diverse volte anche nella pineta di Cervia: dopo la segnalazione di Legambiente procedemmo con i campionamenti e rilevammo la presenza di questi materiali. A Lido di Savio, invece, successe allo sbocco di un'idrovora. E' una cosa abbastanza caratteristica e non preoccupante". Per qualunque segnalazione di anomalie o problemi, Arpae Ravenna invita a telefonare al numero di pronto intervento ambientale 840000709, attivo anche di notte e nei festivi".