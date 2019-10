L'acquisito di un videogame sul web si rivela una truffa: smascherato il responsabile

Un milanese di 32 anni è stato indagato a piede libero per "truffa". L'attività investigativa della Squadra Mobile è iniziata dopo che un ravennate ha segnalato di aver risposto ad una inserzione su una piattaforma online per l’acquisto di una Nintendo Switch al prezzo di 160 euro. Come pattuito con la controparte per il pagamento della merce, tale somma è stata versata dalla parte offesa attraverso bonifico ad un codice Iban fornito dal venditore su Whatsapp. L’acquirente non ha mai ricevuto la consolle pagata e inutili si sono rivelati i numerosi tentativi di contattare il venditore.

Gli accertamenti informatici effettuati dagli investigatori hanno permesso di identificare il 32enne quale intestatario della carta ricaricabile Postepay Evolution a cui è risultato associato il codice Iban sul quale è stato effettuato il versamento da parte dell’acquirente ravennate