L'Admo cerca nuovi potenziali donatori e illumina di rosso il Mar

Admo Emilia Romagna darà vita a più di 30 eventi in tutta la regione per fornire informazioni a tutti gli interessati e, grazie alla presenza di personale sanitario qualificato ed accreditato, donare ai giovani tra i 18 e 35 anni la possibilità d’iscriversi al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo tramite un semplice prelievo di saliva. Con il patrocinio del Ministero della Salute e Coni, insieme al Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue e Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (Ibmdr) e alla Federazione Adoces promuove, per il quanto anno consecutivo, la settimana “Match it now" dedicata all’informazione sul tema della donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche, che si svolgerà in oltre 180 città in tutta Italia.

Molte le amministrazioni comunali della nostra regione che hanno deciso di supportare la Campagna illuminando, per l’occasione, alcuni importanti monumenti tra cui il Museo d’Arte a Ravenna; il Comune ravennate ha deciso di farsi portavoce della mission di Admo, supportando questa fondamentale Campagna, patrocinata dalla Regione Emilia Romagna, Centro Regionale Sangue e Centro Riferimento Trapianti, che vedrà i volontari e sanitari Admo presenti nelle postazioni informative affiancati da numerose altre associazioni e collaborazioni. Sul territorio indispensabile la collaborazione con il Poliambulatorio Ravenna33 che, grazie al Progetto “Prendiamoci a Cuore… Admo”, ha portato ad un rapporto sinergico fra le parti sopracitate e il Gruppo Medoc: grazie a questa iniziativa, lunedì 30 settembre sarà possibile eseguire i kit salivari utili per iscriversi nel Registro Donatori Midollo Osseo (Ibmdr) presso gli ambulatori di Ravenna33 dalle 11.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 17.30.

Admo Emilia Romagna s’impegna quotidianamente nelle scuole, nelle piazze e nelle università mossa da un unico scopo: sconfiggere la leucemia e le altre malattie del sangue per donare ad ogni paziente una concreta speranza di vita! Grazie all’instancabile lavoro dei volontari, nel 2018 sono stati iscritti 8.711 nuovi potenziali donatori, attestandosi tra le prime regioni a livello nazionale per numero di nuovi iscritti. Il trend è confermato dai dati del 2019 e la Campagna “Match It Now” sarà un’importante occasione per raggiungere nuovi ed importanti obiettivi.