L'affare on line si rivela una truffa, denunciato il malvivente telematico

I carabinieri della Stazione di Fognano, al termine di un'inchiesta, hanno denunciato a piede libero un aquilano 53enne per truffa on line. La vittima, un 40enne faentino, aveva messo in vendita su un noto sito internet 3 macchinari da giardinaggio del valore di 650 euro. Contattato dal 53enne, i due si erano accordati per un pagamento tramite Postepay ed è stato a questo punto che è scattata la trappola. Il truffatore, infatti, è riuscito a raggirare il venditore inducendolo in errore e, invece di inviargli il denato, gli ha fatto disporre un bonifico di 2200 euro. Solo successivamente il 40enne si è accorto dell'errore e ha denunciato il malvivente ai carabinieri.