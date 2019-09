L'albergo compie 50 anni di vita: "Esempio dell'imprenditoria turistica romagnola"

Il sindaco di Cervia Massimo Medri e l’assessore Michela Brunelli hanno incontrato la famiglia Benaglia dell’Hotel Antares di Pinarella in occasione dei 50 anni di attività alberghiera. L’hotel Antares fu costruito nel 1969 e il nome, come spiegano i proprietari, è dovuto all'omonima stella della costellazione dello Scorpione, uno degli astri più luminosi di tutta la volta celeste. Fin dalla nascita è stato gestito direttamente dai proprietari con l’accoglienza e la cordialità che contraddistinguono la gente di Romagna. Il sindaco e l’assessore si sono complimentati per la lunga e brillante tradizione alberghiera della famiglia Benaglia, "esempio di un’imprenditoria che, grazie all’impegno e alla costanza, ha portato la località a essere una delle eccellenze nel panorama turistico nazionale ed europeo".