L'albero del Grande Fratello vip decorato con le palline di Mima On Ice

Nella casa del Grande Fratello Vip è arrivato martedì l’albero di Natale e le palline di Mima On Ice per addobbarlo. Come lo scorso anno, infatti, l’allestimento dell’albero con le palline firmate Mima On Ice fa parte del progetto di solidarietà che coinvolge anche il grande ice-park invernale di Milano Marittima. Per l’albero addobbato nella casa del Grande Fratello Vip è stata aperta un’asta on ine sul portale Ebay, che consente a chiunque lo voglia di fare un’offerta per aggiudicarselo. L’albero di Natale arriverà poi il 16 dicembre a Milano Marittima insieme ai protagonisti del reality per la serata Charity che si svolge al Palace Hotel a sostegno della raccolta fondi. I vip del Grande Fratello incontreranno i fan alla pista di ghiaccio rotonda più grande d’Europa nel centro di Milano marittima, autograferanno le palline in vendita per beneficenza e poi saranno testimonial della serata per sostenere i progetti di inclusione dedicati ai bambini realizzati da Fondazione Mission Bambini Onlus, A Regola d’Arte, la Comunità di Sant’Egidio e Amref Health Africa Onlus.