L'ambasciatore degli Emirati Arabi in visita tra leoni e scimpanzè allo zoo Safari

Sabato il Safari Ravenna ha accolto l’ambasciatore degli Emirati Arabi Saqer Nasser Alraisi che, dopo avere effettuato il giro a bordo dell’auto elettrica del Parco e visitato l’area pedonale, si è complimentato con la direzione e con il personale del Parco. “La prima sensazione che hai nel visitare l’area del safari è la volontà, riuscita, di garantire la massima libertà di movimento agli animali ospitati - ha commentato l'ambasciatore - La guida ha sottolineato che le specie presenti sono tutti nate in cattività e che lo scopo principale consiste nel potenziare il ruolo nella conservazione della biodiversità, per proteggere la fauna selvatica , tutelare il benessere di differenti specie animali e salvaguardare quelle a rischio di estinzione. Credo siano informazioni necessarie per avviare una visita in posti come questi, dove spesso manca la consapevolezza di quale sia il ruolo di un giardino zoologico”. Il parco ravennate, nato nel 2012, ospita oggi circa 700 animali di oltre 100 specie differenti e in più occasioni è stato contattato da Enti e associazioni animaliste per accogliere ed ospitare animai in difficoltà provenienti da situazioni disagiate: è accaduto di recente con il leone Leo e già in passato con gli scimpanzé provenienti dalla Germania.