"L'area di rifornimento per auto elettriche ha ridotto i parcheggi per gli utenti deboli"

Mancano aree di parcheggio a servizio del centro civico e sociale di viale Berlinguer, a cui fa capo l’accesso ai numerosi servizi pubblici di Ravenna Sud, la più grande tra le dieci aree territoriali del Comune, essendo 40.847 i cittadini che vi risiedono: servizio di assistenza sociale, consultorio familiare, spazio puerperio e servizio veterinario; da lì si accede anche al Centro diurno per anziani Galla Placidia di via Punta Stilo e alla Casa protetta per anziani Valentiniano di via San Mama.

Scrive Gianluca Benzoni, capogruppo di Lista per Ravenna nel Consiglio di Ravenna Sud: "Molti degli utenti di tali servizi, spesso anziani, non pochi con problemi di deambulazione e magari bisognosi di essere accompagnati, donne in gravidanza o con bambini in carrozzina, ecc. avrebbero necessità di parcheggiare l’auto sull’immediato fronte stradale. Già era molto difficile poterlo fare, quasi impossibile negli orari di punta, quando gli stalli ivi disponibili erano una ventina, di cui una quindicina a libero uso, uno per carico e scarico merci e due per invalidi certificati (spesso occupati abusivamente, senza controlli). Ora però il Comune di Ravenna li ha tagliati, riducendo quelli ad uso libero a 12, per far posto, pur con lodevole intenzione ai fini del minor inquinamento atmosferico, a tre postazioni per il rifornimento dell’energia alle auto elettriche. Non pare essersi tenuto conto del maggior disagio procurato alle fasce più deboli della popolazione, costrette, pur soffrendo impedimenti o difficoltà fisiche di movimento, a cercarsi faticosamente spazi di parcheggio a maggiore distanza".

Conclude Benzoni: "Rivolgo perciò al presidente del Consiglio territoriale in indirizzo la presente istanza, affinché, a norma dell’art. 45 del regolamento di tali Consigli, consulti formalmente gli uffici e gli organi dell’Amministrazione comunale aventi competenza sull’area Infrastrutture civili, servizio Mobilità e viabilità, allo scopo di chiedere se e come intendano valutare e applicare dei correttivi alla situazione di cui sopra in modo da offrire maggiore possibilità di parcheggio frontistante il centro civico e sociale di viale Berlinguer, ad uso della utenza “debole” dei servizi pubblici ivi o nei paraggi insediati, particolarmente numerosa".