L'arte e la cucina di Ravenna doppiamente protagoniste in tv

Mercoledì 27 giugno alle 16.30 sulla rete televisiva francese Arte va in onda la puntata dedicata a Ravenna e all’Impero romano del programma "Invitation au voyage". Dopo i primi contatti con l’assessorato al Turismo, le riprese sono state realizzate agli inizi del mese di aprile, nel centro storico della città, attraverso un percorso dedicato alla scoperta della città d’arte, dalla Basilica di San Vitale al Mausoleo di Galla Placidia, dal Battistero degli Ariani al laboratorio di Mosaico EmmeDi di Marco De Luca, in un collegamento ideale tra il mosaico antico e il moderno, fino all’Antico Porto di Classe che ha registrato la collaborazione del Polo Museale dell’Emilia Romagna, dell’Opera di Religione della Diocesi di Ravenna-Cervia e della Fondazione RavennAntica.

Invitation au voyage è un programma culturale, che ha come obiettivo la relazione tra gli artisti e i luoghi che li hanno ispirati, in quest’ottica è stata scelta Ravenna, che, con i suoi mosaici, è ed è stata città d’ispirazione per scrittori, artisti e poeti come Dante, Byron, Klimt e Cole Porter. Link al video: https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014340/invitation-au-voyage/RC-015589/derriere-la-facade/

Giovedì 28 giugno e lunedì 2 luglio alle 10.40 andranno invece in onda su Rete 4 le due puntate dedicate a Marina di Ravenna dal programma "Ricette all’Italiana" condotto da Flora Canto e Davide Mengacci. La puntata dedicata a Marina di Ravenna ha visto come location la piazza di Marinara - Porto Turistico di Ravenna, dove quattro tra cuoche e cuochi provetti romagnoli si sono sfidati con ricette della tradizione, unendo i sapori di “terra” e di “mare” - tra di loro anche il famoso "Oracolo". “Ricette all’italiana” è un viaggio alla scoperta e alla valorizzazione delle tradizioni italiane nelle piazze più belle d’Italia con Flora Canto e Davide Mengacci: sfide con alcuni cuochi provetti nella realizzazione di piatti tipici delle rispettive località, mini-documentari di approfondimento che raccontano il made in Italy e video-ricette che raccontano come realizzare un piatto nella propria cucina.