L'artista dell'Accademia di belle arti si aggiudica un premio alla Biennale di Monza

Si è conclusa qualche giorno fa la Biennale di Monza, evento dedicato ai giovani talenti artistici, con l’Accademia di Belle arti ravennate scelta tra le dieci realtà presenti e una delle sue rappresentanti, Sara Vasini, vincitrice di un premio con l’opera The Bell Jar che è stata selezionata tra i sei vincitori. A rappresentare l'Accademia di Belle arti di Ravenna anche le studentesse e artiste Daniela Iurato con Candida e Mente e Aleksandra Miteva con Sguardare e Desiderium.

Sara Vasini nasce a Cesena nel 1986 e si diploma all'Accademia di Belle arti di Ravenna nella sezione Mosaico; è attualmente iscritta al secondo anno del biennio specialistico di Mosaico. L'artista ha proposto per questa edizione della Biennale di Monza l'opera The Bell Jar: protagoniste cinque campane in vetro e la tecnica del mosaico, in sintonia con lo spirito delle cose vissute. I giochi d’infanzia dell'artista sono riscattati dall'oblion attraverso un accurato intervento artistico: il micro mosaico viene a occupare i vani vuoti dei piccoli oggetti, impreziosendoli, non senza una vena d'ironia che rivitalizza la loro dimensione ludica.