L'asilo infantile apre le porte al pubblico per un open day

L’asilo Carlo Maria Spada di Cotignola, per permettere ai genitori di fare la scelta migliore per la crescita dei propri figli e conoscere tutte le opportunità educative che offre Cotignola, ha organizzato per sabato 12 gennaio 2019, dalle ore 15.00 alle 18.00, un open day, un’occasione per visitare la scuola, incontrare gli educatori, vedere le iniziative e i progetti che si stanno compiendo.