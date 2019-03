L’assessora Bakkali riceve una delegazione di studenti americani ospite del liceo Oriani

Sabato mattina l’assessora alla Pubblica istruzione, Ouidad Bakkali, ha ricevuto in municipio una delegazione di studenti e docenti, 11 persone in tutto, proveniente dagli Stati Uniti ospite, dal 21 al 29 marzo, del liceo scientifico Oriani nell’ambito del progetto “Wheeling”. L’Oriani è stato premiato dalla Regione Emilia-Romagna tramite i bandi per l’internazionalizzazione ottenendo un finanziamento dedicato. Il progetto prevede infatti uno scambio tra un gruppo di studenti del liceo scientifico di Ravenna e quelli di una scuola superiore dei sobborghi di Chicago; questo scambio consente loro l’opportunità di sperimentare scuola e quotidianità tra pari, mettere in pratica le rispettive conoscenze, praticare la lingua nonché confrontarsi sulle sfide del mondo globale.

Durante il soggiorno, la delegazione sta partecipando a diversi appuntamenti tra cui la visita, oltre ai monumenti UNESCO della città, al Museo Classis, al teatro Alighieri e a un laboratorio di mosaico presso TAMO. In settembre 2019, così come già successo nel 2018, una delegazione di studenti e insegnanti del liceo scientifico ravennate si recheranno in America e frequenteranno per alcuni giorni la Wheeling High School e i suoi laboratori di ingegneria dell’automazione che più volte in passato hanno collaborato con la NASA. La Wheeling High School è la prima scuola statunitense ad avere un laboratorio di nanotecnologie, un esempio virtuoso per tutta la nazione.