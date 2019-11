L'assessore Corsini a Salotto Blu: "Infrastrutture e sanità al centro della nostra azione di governo"

Il Pd romagnolo, anche su input del Governatore Bonaccini, richiama alle armi i propri "pezzi da novanta" in vista della competizione elettorale regionale. A Rimini è già stata annunciata la candidatura della Assessora Emma Petitti, a Ravenna sarà invece ufficializzata tra qualche giorno la scesa in campo dell'altro componente romagnolo della Giunta Bonaccini, il responsabile delle politiche turistiche e commerciali Andrea Corsini, firmatario nella attuale legislatura della riforma del settore.

Nella lista democratica ravvennate saranno presenti anche i consiglieri regionali uscenti Gianni Bessi e Manuela Rontini (per quest'ultima pare tramontata la possibilità di candidarsi a Sindaco di Faenza, ove avanza la ipotesi di una candidatura "civica"). Si é invece chiamato spontaneamente fuori dai giochi il consigliere regionale uscente Mirco Bagnari, che pur godeva dell' appoggio del partito e dei Sindaci della Bassa Romagna.

Delle priorità operative di una eventuale nuova Giunta Bonaccini, Andrea Corsini ha parlato con Mario Russomanno negli studi di Videoregione nel corso della trasmissione che andrà in onda venerdì alle 23.15. "Ritengo che in questi cinque anni abbiamo fatto un buon lavoro - ha detto Corsini - e che il rapporto tra Regione e comunità locali sia cresciuto. Dovremo concentrarci nel prossimo futuro sul tema delle infrastrutture, prioritario è l'intervento sulla Ravegnana visto anche che l'aeroporto di Forlì riaprirà e non sarà solo uno scalo merci. Inoltre, visto la lentezza dei lavori di manutenzione su strade di competenza dell'Anas, penso ad esempio alla statale Adriatica, ritengo possibile chiedere che la Regione possa intervenire direttamente e tempestivamentein prima persona, previa certezza dei finanziamenti statali. Inoltre nella prossima legislatura lavoreremo per rendere la sanità, che già oggi costituisce modello di eccellenza, maggiormente accessibile a chiunque. In particolare in Romagna investiremo risorse e realizzeremo nuove iniziative in questa direzione".