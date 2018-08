L’assessore Costantini: "L’estate di Ravenna è uno spettacolo e non finisce a Ferragosto"

"Sono tantissime le opportunità che Ravenna offre ai turisti quest’estate promosse dall’amministrazione comunale, dagli imprenditori, da realtà culturali e associative, dalle Pro Loco e da tantissimi altri soggetti che contribuiscono ogni giorno a rendere la nostra destinazione turistica una proposta unica e speciale". Lo ricorda l’assessore al Turismo Giacomo Costantini, evidenziando come "dalla città d’arte con i suoi otto monumenti Unesco e i suoi siti storici, in centro e a Classe, fino ai lidi, passando per le nostre splendide aree naturalistiche, non si contano le iniziative in programma: visite guidate, itinerari dedicati alla scoperta del patrimonio ambientale, feste e concerti nelle piazze, nei locali, negli stabilimenti balneari".

"Ferragosto, e con esso i fuochi d’artificio, sono uno dei simboli per eccellenza del cuore della stagione estiva; meteo permettendo, martedì ci attendono i fuochi di Punta Marina, mercoledì quelli di Marina di Ravenna, mentre giovedì a Lido Adriano ci saranno le fontane danzanti - continua -. Se i fuochi d’artificio sono uno dei simboli del Ferragosto, tutte le iniziative che Ravenna offre a residenti e turisti nel corso dell’estate rappresentano un unico grande spettacolo, che si è acceso con l’avvio della bella stagione e non si spegnerà certo mercoledì. Perché anche nelle settimane successive Ravenna continuerà ad accogliere con il sorriso e tante bellissime proposte tutti i suoi visitatori”.