L'associazione culturale islamica di Castel Bolognese raccoglie fondi per l'Ausl

L'associazione culturale islamica Luce "Annour" di Castel Bolognese ha effettuato due donazioni per sostenere le difficoltà dell'epidemia. In particolare all'Ausl Romagna sono arrivati 1500 euro per l'acquisto di materiale sanitario e al comune di Castel Bolognese 500 euro per aiutare le famiglie più bisognose. Oltre al denaro, 20 soci si sono prenotati all’AVIS di Faenza per donare il sangue. "L’associazione è perfettamente integrata nel tessuto sociale castellano e sentendosi parte di questa comunità ha deciso di contribuire concretamente" ha dichiarato la portavoce dell’associazione Hagar Abouel Hussein.

