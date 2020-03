L'associazione Cuore e Territorio dà il via alle donazioni per l’Ospedale di Ravenna

L'associazione Cuore e Territorio ha avviato una raccolta di donazioni per l’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Tutti possono contribuire ad aiutare il nosocomio ravennate nella lotta contro il coronavirus.

“Un respiro per l’ospedale, segui il tuo battito e aiutati aiutandoci”, è questo il nome dell’operazione, della quale l’associazione spiega: “Anche l'Emilia Romagna, colpita duramente dall'emergenza ha bisogno di tantissime raccolte. Noi di Cuore e Territorio abbiamo avviato una raccolta fondi per l’Ospedale cittadino, per aiutare i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari. Vi chiediamo per sostenere i reparti dell’ospedale e la cardiologia, impegnati nell’affrontare l’epidemia, una donazione con bonifico bancario presso Cassa di Risparmio Ravenna – Iban IT02F0627013100CC0000027952 (causale: donazione per coronavirus) - da destinare alle esigenze sanitarie e sociali causate dalla diffusione del coronavirus: acquisto caschi respiratori per incrementare le potenzialità delle rianimazioni per salvare i casi gravi e degli strumenti tecnici per la salvaguardia del personale sanitario. Tante piccole donazioni possono fare la differenza”.

Si può donare anche direttamente presso la Sede legale dell'associazione, in via Nino Bixio, 98 a Ravenna. Per informazioni: cuoreeterritorio@gmail.com