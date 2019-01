L’associazione Marinando ospita il raduno nazionale dell’Unione Vela Solidale

Marina di Ravenna ospita questo weekend l’assemblea nazionale dell’Unione Vela Solidale che riunisce le più importanti associazioni italiane che utilizzano la vela nell’area del disagio fisico, mentale e sociale. Per l’associazione Marinando, ospitare questo evento è grande motivo d’orgoglio soprattutto alla luce del fatto che, dal 9 al 12 maggio, la decima edizione di Marelibera, il raduno nazionale dell’Unione Vela Solidale, avrà luogo proprio sulle acque di Marina di Ravenna.

Marelibera 2019 sarà una kermesse di quattro giorni all’insegna dello sport, con regate, spettacoli, convegni e divertimento, dove il mare e la vela si uniranno per creare un’esperienza di vita capace di superare ogni disagio sociale, ma sarà altresì occasione di incontro tra le molteplici associazioni appartenenti all’UVS (Unione Vela Solidale) per condividere le esperienze di tutti coloro che navigano insieme, con lo scopo di testimoniare i valori della solidarietà tramite il mondo della marineria e, non ultima, la condivisione di esperienze di vita tra diversamente abili.