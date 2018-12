L'associazione "Mondo Rosa" regala dei corredini ai bimbi prematuri

Giovedì 29 novembre, durante l’appuntamento “Merenda in maglia”, l’associazione Mondo Rosa ha donato un cesto piene di corredi per i bambini prematuri degli ospedali di Ravenna e Rimini. Sono stati consegnati copertine, maglioncini, scarpette e berrette alle volontarie dell’associazione “Cuore di maglia” della sezione di Ravenna presso il bar ristorante “Il Trebbo” durante un pomeriggio di lavoro a maglia in compagnia.

“Questo momento riempie di soddisfazione l’associazione Mondo Rosa - ha dichiarato la presidente Daniela Marinelli -. Ringrazio tutte le socie che durante l’anno hanno lavorato con passione e amore per realizzare questi piccolissimi corredini, la lavanderia Antonella che li ha lavati e sterilizzati in modo totalmente gratuito, l’associazione Cuore di maglia la cui collaborazione è preziosa e infine Monica e Franco che ci hanno ospitato con entusiasmo e generosità”.