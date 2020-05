L'associazione sportiva "Junior Calcio Cervia" dona 300 mascherine

L’associazione sportiva “Junior Calcio Cervia”, a nome del Presidente Giacomo Rossi, del Vicepresidente Christian Nardi e del Consiglio assembleare ha donato 300 mascherine al Comune di Cervia, alla Polizia Locale e alla Protezione Civile. Sono state consegnate da Paolo Rossi Responsabile del Settore Giovanile Junior Calcio Cervia, alla presenza del Sindaco Massimo Medri, del Comandante della Polizia Locale Sergio Rusticali e del Presidente dell'Associazione di Protezione Civile Lance C.B. Cervia Giovanni Guagnelli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Un altro importante gesto di solidarietà - ha dichiarato il sindaco - Ringrazio l’associazione sportiva Junior Calcio Cervia per la sensibilità e la disponibilità ad offrire un aiuto concreto per lavorare in sicurezza". Il Responsabile Junior Calcio Paolo Rossi ha dichiarato: "Per la nostra società essere parte integrante e aiuto della comunità è sempre stato un punto cardine della propria attività. Non solo calcio, ma anche beneficenza per insegnare ai nostri atleti l’importanza di esserci per gli altri. Nonostante il periodo economico difficile, che ci sta mettendo a dura prova, lo Junior Cervia ha dimostrato ancora una volta di esserci".