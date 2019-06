L'Ausl replica alla Lega: "Servizi di soccorso equi in tutta la Romagna"

Dopo l'interrogazione rivolta al governo regionale dalla Lega nord in merito alla composizione dell'equipaggio delle automediche del 118 attive nel ravennate, arriva puntuale la replica di Ausl Romagna. "A prescindere dal modello organizzativo adottato, che in questo caso presenta alcune differenze territoriali, il servizio finale offerto agli utenti è il medesimo, rispettando in questo un ovvio principio di equità di trattamento di tutti i cittadini romagnoli - spiegano dall'azienda sanitaria romagnola - Questo appare chiaro se si pensa a come concretamente si svolge un servizio di soccorso in emergenza sul territorio del ravennate: nel caso di codice di maggiore gravità, o comunque laddove sia appropriata la presenza del medico, la centrale operativa “118 Romagnasoccorso” invia sempre sia un’autoambulanza, il cui equipaggio è composto da autista soccorritore e infermiere, sia un’auto medicalizzata, con autista soccorritore e medico a bordo. Risulta evidente pertanto che, in tutti i casi in cui interviene il medico, questi è sempre assistito nel caso da un infermiere, in modo che il team assistenziale sia il più appropriato ovunque, indipendentemente dal tipo di organizzazione adottato".