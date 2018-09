L'Avis alla Fira di Sett Dulur per accogliere i nuovi donatori

Avis Comunale Russi tramite i suoi donatori volontari invita quanti ancora non lo sono, si sentono in buona salute e desiderano far parte della grande squadra dei donatori. Domenica 16 settembre, dalle 8 alle 11, in piazza Farini a Russi sarà presente una autoemoteca con personale medico e infermieristico per accogliere quanti voglio fare il test di idoneità alla donazione (è necessario essere a digiuno), senza il quale non è possibile donare sangue o plasma. Se l'esito è favorevole, sarà possibile recarsi presso uno dei punti di prelievo (il più vicino a Russi è a San Pancrazio, in viale Randi 11/1) al mattino del secondo sabato e quarta domenica di ogni mese. Inoltre, fino a lunedì 17 settembre, nell’ambito della "Fira di Sett Dulur", sarà attivo un punto informativo, in via Trieste, con animazione "trucca bimbi".