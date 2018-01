L'azienda compie 50 anni e riceve in dono un "mini" faro di Cervia

Germano Scozzoli ha festeggiato domenica, al Palace Hotel di Milano Marittima, i 50 anni della sua ditta di cucine “Scozzoli” - che oggi continua la sua attività grazie ai figli. In tale occasione, alla presenza delle autorità cittadine e dei rappresentanti delle altre

associazioni, Federalberghi Cervia ha voluto ringraziare Germano Scozzoli per il suo importante contributo alla città. In segno di riconoscimento è stata donata al fondatore Germano Scozzoli una riproduzione del faro di Cervia. Il faro di Cervia, realizzato dal ceramista Giacomo Onestini, assume in questa occasione un significato particolare e di buon augurio.

“Doniamo questo faro ad un’azienda che è stata - ed è ancora oggi e continuerà ad essere - un faro per le aziende alberghiere cervesi - hanno dichiarato il Presidente Federalberghi Cervia Maurizio Zoli e il Direttore Cesare Brusi - Infatti, lo spirito di Germano Scozzoli è stato quello di avere avuto una idea imprenditoriale vincente: puntare sull’assistenza quotidiana ai propri clienti,

permettendo in questo modo di favorire un contesto “familiare, di vicinanza e prossimità”.