L'azienda di giocattoli si converte e dona 100 visori alla città

Nonostante la fase più acuta dell'emergenza Coronavirus sia finita, non si ferma la macchina della solidarietà. La Carnival Toys di Godo di Russi, tramite il titolare Diego Minghetti, ha infatti deciso di donare 100 visori al Comune di Russi. L’azienda infatti ha riconvertito parte della propria linea per produrre questi importanti presidi.

"Li distribuiremo agli operatori di tutti i nostri centri estivi, comunali e privati - spiega il sindaco Valentina Palli - affinché bambini e operatori che la mattina dovranno sottoporsi a triage (prova febbre e registrazione) possano farlo in tutta sicurezza. Un gesto di solidarietà che si trasforma in un immediato risultato per il territorio".