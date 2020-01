L'azienda dona trenta nuovi monitor all'istituto scolastico

L’azienda Mmb software, produttrice di software e dispositivi per centri di revisione e officine, ha donato all’Istituto tecnico industriale professionale “Luigi Bucci” di Faenza trenta monitor che saranno utilizzati dagli studenti per le attività scolastiche. La consegna è avvenuta venerdì, in presenza della dirigente scolastica dell’Istituto, la professoressa Gabriella Gardini, e della referente di Mmb Software Marianna Donati.

“Riceviamo con piacere la donazione – spiega Gabriella Gardini - che già da alcuni anni collabora con la scuola e la sostiene, a conferma dello stretto e costruttivo rapporto che l'Istituto ‘L. Bucci’ mantiene con le realtà imprenditoriali più dinamiche del territorio e del nostro impegno per offrire ai ragazzi una preparazione solida e al passo con le innovazioni del mondo produttivo”. Non si tratta della prima collaborazione di Mmb software con le scuole faentine: nelle scorse settimane l’azienda ha consegnato undici borse di studio messe a disposizione per gli studenti meritevoli dell’Itip Bucci. Inoltre, Mmb ha recentemente coinvolto anche l’istituto Isia di Faenza facendo partecipare i suoi studenti a un concorso per la realizzazione di una proposta progettuale per l’illuminazione esterna e interna della sua nuova sede.