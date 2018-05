L'azienda regala la connessione internet "ultraveloce" a una scuola media

La scuola media Zignani di Castiglione di Ravenna è stata recentemente dotata della connessione Internet in banda larga, così come precedentemente la scuola di Roncalceci, la biblioteca e la scuola di Piangipane, la biblioteca di Mezzano, le scuole di San Pietro in Campiano e San Pietro in Vincoli A fornire il servizio, gratuitamente, è stata l’azienda Spadhausen, che in virtù di una selezione tramite avviso pubblico ha avuto la possibilità di attivare contratti per l’erogazione di servizi di banda larga sfruttando i quattro ponti radio di Mezzano, Roncalceci, San Zaccaria e Fosso Ghiaia, finanziati e realizzati da Comune e Lepida spa e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Spadhausen ha manifestato la propria disponibilità a infrastrutturare gratuitamente sei luoghi pubblici.

Giovedì mattina, alla presenza tra gli altri dell’assessore a Ravenna Digitale Massimo Cameliani, della dirigente dell’istituto comprensivo Ravenna - Cervia Edera Fusconi e della presidente del consiglio territoriale di Castiglione di Ravenna Cristina Ambrogetti, è stata scoperta una targa per ringraziare l’azienda Spadhausen. “Ringraziamo Spadhausen – dichiara Cameliani – per questo ulteriore intervento, sottolineando quanto l’uso delle moderne tecnologie sia importante non solo nei luoghi di vita e di lavoro, ma anche in quelli di cultura e di studio”. Proprio grazie alla nuova connessione, gli studenti della Zignani hanno potuto regolarmente svolgere le prove Invalsi che alla fine dello scorso anno sono state per la prima volta effettuate con il computer.