L'azienda si converte per produrre mascherine e le dona alla Protezione Civile

Davema Srl, azienda lughese a conduzione familiare attiva da oltre trent’anni nel settore calzaturiero, ha donato 150 mascherine lavabili autoprodotte al gruppo di Protezione civile di Cotignola. “Da marzo abbiamo iniziato a fabbricare le mascherine utilizzando la macchina cucitrice per le tomaie e siamo in attesa di ottenere la certificazione Dpi. Questa donazione è il nostro modo di ringraziare e sostenere i volontari della Protezione civile per l’utilissimo lavoro svolto quotidianamente”, hanno dichiarato le titolari Giuliana Valli e Chiara Zaffagnini.

“Ringrazio Davema Srl, non è scontato mettersi a disposizione della comunità - ha dichiarato il sindaco di Cotignola Luca Piovaccari -. Queste mascherine saranno utilizzate dai nostri volontari nel corso dei numerosi servizi che stanno svolgendo: il presidio per evitare assembramenti nei parchi pubblici e durante i mercati settimanali di Cotignola e Barbiano, per esempio, ma anche la consegna a domicilio di beni essenziali alle categorie più deboli”.