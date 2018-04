'L’è e su tèmp!', attori in piazza per raccontare la storia della Liberazione

Mercoledì mattina sono iniziate, con il discorso del sindaco De Pascale, le celebrazioni per il 73esimo anniversario della Liberazione. Tra le principali novità lo spettacolo teatrale che si è svolto in piazza del Popolo “L’è e su tèmp!”, portato in scena da un gruppo di 20 giovani attori, con la regia di Eugenio Sideri di Lady Godiva Teatro, che hanno raccontato 'piccole storie che hanno fatto la grande storia'.

Democrazia, libertà, resistenza, Bulow e Zaccagnini sono stati i protagonisti del loro raccontare. Campagna, pianura, collina, città, valle e pineta i luoghi del loro agire. Lo spettacolo, dal sottotitolo ‘Per ogni cosa c’è il suo momento, un tempo per la guerra e un tempo per la pace’ è andato in scena dopo la tradizionale cerimonia di deposizione di corone alla lapide dei partigiani caduti per la liberazione dal nazifascismo, alla quale hanno fatto seguito gli interventi di Michele de Pascale, sindaco e presidente della Provincia di Ravenna e Lisa Masetti, in rappresentanza dell’Anpi provinciale, a cui è poi seguita l’esibizione della banda musicale cittadina.