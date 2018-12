L'Ecomuseo del sale e del mare di Cervia vola a Bordeaux

Da mercoledì a giovedì l’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia è presente a Bordeaux per l'annuale appuntamento con "Faro Convention Network". L'ecomuseo è infatti partner della rete di paesi membri del Consiglio d'Europa, che insieme si adoperano per la difesa dei principi contenuti nella convenzione Faro. Durante la due giorni il gruppo cercherà di individuare azioni comuni e di cooperazione per garantire il diritto di ogni paese a preservare la propria identità culturale. Su questa linea, il Comune di Cervia ha già istituito il Reic, Registro delle Eredità Immateriali di Cervia.